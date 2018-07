Sammalduvad autoromud hoiavad täie õigusega väärtuslikke parkimiskohti kinni

Tartu linnapildis on siin-seal näha autosid, millega pole lössis rehvide ja roolirattale kootud ämblikuvõrkude järgi otsustades juba aastaid sõidetud. Tihti konutavad säärased romud suurtes elamurajoonides, kus need hoiavad kinni niigi nappe parkimiskohti ja on elanikele pinnuks silmas. Asja uurides selgub, et kui romu omanik pole mõistlik inimene, võib vägikaikavedu sellise päevinäinud auto teisaldamise pärast käia aastaid.