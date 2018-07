Värska kandi Nedsaja Küla Bänd on leidnud oma koha maarahva südames. Pärast Rahvabänd 2018 konkursi võitmist on ansambel pulmades, simmanitel ja kõiksugu muudel pidudel muutunud üha sagedasemaks külaliseks. Kitarrist Paul Hunt, bassimees Iisak Andreller ja bändi liider, karmoškamängija Toomas Valk astuvad Tartus lavale ka tänase triatloni Euroopa meistrivõistlustega koos toimuval triatlonipeol. Nad on üdini maamehed ja laulavad nii, et vähemalt pool Lõuna-Eestit ahhetab.