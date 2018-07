Avatud taludes võib tutvuda nii karvaste, suleliste kui ka soomuselistega

Teiste kõrval ootab pühapäeval külalisi Võrtsjärve ääres kalandusega tegeleva Väike Rootsi talu pererahvas. «Sel aastal mõtlesin, et ma ei jõua enam lobiseda sellest kalandusest ja mõtlesin siis välja, et kutsun hoovile päästeüksused,» tutvustas peremees Lauri Koni päeva kava. Kohale on oodata Rõngu vabatahtlike päästeüksust, päästeüksuse paakautot, piirivalvekoera ning ka päästekoeri. Külalistele õpetatakse pinnaltpäästmist. Lisaks esinevad tantsijad, saab kuulata muusikat ning nautida kalatoite.