Tänasele A-ha kontserdile oodatakse ligi seitset tuhandet inimest

Lauluväljaku peasissepääsu vastas piletikassa juures, kust vuhisevad mööda triatloni Euroopa meistrivõistluste sportlased, on juba koha sisse võtnud turvamehed. Laululavale on paigaldatud eraldi lava, mis on suurem kui näiteks kodumaistel suvetuuridel. Laval sehkendavad tehnikud ning helipuldis on juba kohal A-ha isiklik helimees.