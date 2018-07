Rulapargis käib sõit ohtlike rampide kiuste

Aktiivselt rulapargis trikirattaga sõitmas käiv William Kass tõdes, et noored ekstreemsportlased asusid usinalt värske asfaldi võimalusi proovima, kuid tegelikult ei tohiks seal sugugi sõita.

«Rambid pandi paika eelmisel nädalal, aga nende liitekohad ja servaplekid on katki või ära paindunud. Rattaga sõitmine pole ehk nii hull, aga ohtlik on just rulatamine: plekiservad turritavad üles ning kui kuskile katkise serva või pleki taha kinni jääd, siis on jama käes. Hea, et pole veel mingit suuremat õnnetust juhtunud,» rääkis Kass.

Kõige enam avaldas ta imestust selle üle, et rulaparki pole pandud ühtegi silti, mis ohtlike rampide eest hoiataks. «Tegelikult peaks seal mingid piirded ümber olema – kui asfalti pandi ja rampe liigutati, olid vähemalt lindid ümber, nüüd neid aga enam ei ole,» kurjustas Kass.

FOTO: Kristjan Teedema

Rulaparki haldava Tähtvere puhkepargi juhataja Marti Viilu on probleemidega kursis ja tema kinnitusel saavad need lahendatud järgmise nädala jooksul. Kolmapäeva õhtul oli koha peal käinud rulapargi ehitanud ettevõtte esindaja, kes oli mõõtnud servaplekid üle. Uued plekid on juba tellitud ning järgmisel nädalal vahetatakse kahjustunud servaplekid välja, samuti vaadatakse üle rampide kinnituskohad.

Miks pole pargis aga ohtlike rampide eest hoiatavaid silte? Marti Viilu tõdes, et asfaldipaneku ajal pargi ümber olnud lindid kedagi tagasi ei hoidnud. Tema väitel on olnud ka mõningaid hoiatussilte, kuid need on justkui imeväel kadunud – kas tuulega või kellegi pahatahtliku tegevuse tulemusel.

«Oleme käinud sõitjatele rääkimas, et pargi remonttööd ei ole lõpuni valmis ning sõitmine toimub omal vastutusel,» lisas puhkepargi juhataja.