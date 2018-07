Liikumispuudega tüdruk sai Lastefondi annetajate toel iseseisvust suurendava spetsiaalse käimisraami

11-aastasel Carmen Sofial on diagnoositud spastiline tetraplegia ehk neljajäsemehalvatus ning epilepsia. Haiguste tõttu on lapse iseseisev liikumine takistatud ning ta vajab rulaatorit, mis annab võimaluse liikuda iseseisvalt, ilma et ta vajaks tugiinimese toetust.

Seade on spetsiifiliselt lapse liikumispuudest tulenevalt ja tema vajadustest lähtuvalt reguleeritav. Lisaks on rulaator ainulaadne, kuna laps ei pea sellest kinni hoidma, et käia. Nimelt Carmen Sofia jalad küll kannavad, aga ta vajab pidevalt toetamist. Carmen Sofiale ei sobi ükski teine käimisraam ega abivahend, kuna ta ei oma tasakaalu ja lihased on nõrgad ning kohati spastilised.

Spetsiaalne käimisraam võimaldab lapsel liikuda iseseisvalt nii siseruumides kui ka õues. Iseseisev liikumine ja hakkamasaamine on tüdrukule äärmiselt vajalik ja toetab igati ta arengut. Rulaatori omamisel ei teki perel vajadust rentida pikemate teekondade läbimiseks ka ratastooli. Lapse ema sõnul võtaks ratastool lapselt kõndimise võimaluse ära, samas kui antud abivahend toimib lapse heaoluks ning arenguks kõige paremini.

Käimisraami hind on 5530 eurot, millest riik kompenseerib 90% ja pere omaosalus on 10% ehk 553 eurot. Selle tasumine käib perele aga üle jõu ning seega toetas Lastefond püsiannetajate toel Carmen Sofiale vajaliku rulaatori omaosaluse tasu 489 euroga, millele panustas kohalik omavalitsus lisaks 64 eurot.