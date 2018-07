Emajõest üle ujuda soovinud purjus mehe päästsid uppumisest võhivõõrad

Kell 14.50 märkasid Emajõel paadiga patrullinud G4S rannavalvurid, kuidas kaldal kolm meest kätega vehkides abi kutsuvad. Just need mehed olid purjus ujuja veest välja vedanud.

G4S rõhutas, et inimestel kaob purjus peaga ohutaju ja vette minnes ei osata oma tegelikke võimeid hinnata. Seetõttu sattus ka alkoholijoobes ujuma läinud keskealine mees uppumisohtu.

Lisaks ei tohi üle poidepiiri ujuda, kui soovitakse ohutult rannamõnusid nautida. Tänavu on G4S rannavalvurid Emajõe ääres kutsunud korrale paarikümmet inimest, kes on üle poidepiiri ujunud. Poidepiir tähistab ujumisala ja sealt edasi muutub vesi sügavamaks ning jõevool tugevamaks. Lisaks liiguvad emajõel veesõidukid, mistõttu on üle poidepiiri ujumine ohtlik.