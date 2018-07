Tartlane pälvis rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil hõbemedali

«Richard osales matemaatikaolümpiaadil neljandat aastat järjest ja saab osaleda ka järgmisel aastal. Tore on näha, et iga aastaga on tema tulemus paranenud. Veel pole ükski Eesti õpilane suutnud võita rahvusvahelisel matemaatikaolümpiaadil kuldmedalit, nii et oleme järgmise aasta suhtes optimistlikud,» lausus Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi teadur ja võistkonna juhendaja Oleg Košik.