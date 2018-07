Hasartne mõisamäng ületab Eesti riigi lõunapiiri

Korraga on avatud Eestis aga 27 mõisa traditsioonilise programmiga, mis tähendab näitusi ja tuure. Giidiga ekskursioon algab igal täistunnil, paljudes koolides juhivad ekskursioone õpilased, maitsta saab kohalike magusameistrite küpsetisi.

Mängu üks reegleid on, et esimesest mõisast, kuhu huviline satub, saab ta kaasa külastajaraamatu, kuhu võib hakata koguma templeid ja nii osaleda loosimängus.

Eestis läbi viidav mõisate mäng on viieteistkümnes. Kümnendat korda löövad Unustatud Mõisate programmis kaasa Eesti Kammermuusikud oma kontsertidega.

15 aastaga on mõisakoolides palju muutunud, ja juba ammu ei saa rääkida mõisakoolidest kui unustatud mõisatest. Enam ei suleta mõisakoole selleks, et ehitada kõrvale uus ja moodne hoone. Mõisakool kui valla üks väärtusi on olnud oluline teema valdade ühendamisel.