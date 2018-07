Sumedatel õhtutel tulevad jutuks kirglikud teemad

Kuigi nüüd ei ole vastasseis tehase rajamise asjas enam nii terav, on loengute teemad aktuaalsed endiselt. «Veekogude tervis, kuidas Eestis metsa majandatakse, kui palju seda on ja kuidas on lood raiemahtudega,» loetles Klooster jutuks tulevat. «Neist asjadest on kaua ja kirglikult räägitud ning sageli väga emotsionaalsel tasandil. Me püüame anda võimalikult objektiivse ülevaate.»