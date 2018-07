Üle kahekümne masina müriseb iga päev Tartu Agrole kuuluvatel põldudel Ilmatsalu ja Vorbuse kandis, et auku saaks aetud teise niite silo. Tööle tuleb kõvasti pihta anda, sest ettevõtte enam kui 3000 veisele on vaja varuda 20 000 tonni rohusilo. Ülesanne on keeruline, sest seni on silosaak olnud mullusest poole võrra kehvem.