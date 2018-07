Supelda võib rahumeeli, aga sinivetikas vohab rabajärvedeski

Terviseameti Lõuna talituse juhtivinspektori Kaja Laursoo sõnul on Tartu- ja Jõgevamaa supluskohtades vesi ujumiskõlblik. «Ei saa öelda, et tänavu on näitajad aastate võrdluses kuidagi tavapärasest paremad, aga veekogudega on kõik korras,» ütles ta.