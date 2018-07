Masingu kooli direktori Tiina Kallavuse sõnul on kaabeldustööd äärmiselt vajalikud. «Meil oli internetiga tagasihoidlik seis. Kõigis klassiruumides ei olnud internetti, aga selle olemasolu on tänapäeval väga vajalik,» ütles ta. Samas märkis direktor, et ligipääs internetile eeldab õpetajalt väga suurt vastutust, et inimlik ja isiklik kontakt ei läheks kaduma.