Galerii: Elva järvede jooksust võtsid osa ka kõige pisemad

Võistlusel osalenud 6-aastane Marten Miljokov tõdes, et palavuses oli raske joosta ning 400-meetrine distants tõmbas higi välja. 8-aastane osaleja Kaja-Kristin Jänes ütles, et jooksmine võttis küll võhmale, aga soe ilm aitas just kaasa. Kuigi Jänes käib mitmes tantsutrennis, meeldib talle jooksuvõistlustest osa võtta, sest käib koos vanema õega osalemas. «Kaks nädalat tagasi sain Hiiumaa jooksuvõistlusel kolmanda koha,» lisas Jänes.