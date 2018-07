Tänaku võit ja suurejooneline sõu rõõmustasid publikut

«Esimene emotsioon on väga positiivne. Rahvast on olnud igal pool meeldivalt palju ja mitte ainult Eestist,» rääkis Kiiver. Ta lisas, et välissõitjate ja WRC (World Rally Championship) sarjast siia tulnud inimeste vastukaja võistluse kohta on olnud selgelt positiivne. Eriti on neile Kiivri väitel meelde jäänud Tartus stardipoodiumi juures peetud suurejooneline avasõu. «Ilm oli suurepärane ja publik käitus arukalt,» lisas Kiiver.