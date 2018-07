Kaarsilla heliteoste puhul peab muude tegurite kõrval arvestama seda, et kõlarid asuvad kaare all eri kõrgustel ja võivad heli peegeldama hakata.

Tartu linnavalitsus kuulutas kaks nädalat tagasi välja Kaarsilla heliteose konkursi. Kuni 24. septembrini on kõigil autoreil võimalik esitada üks või mitu heliteost. Konkursi auhinnafond on 15 000 eurot, žüriil on õigus raha autorite vahel välja jagada vabalt, vastavalt heliteoste tasemele.