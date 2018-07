Kauplejad on väljas plaadisaiade, tortide, kookide, pirukate ja muffinitega, samuti suitsutatud kala, leibade ja värskete hapukurkidega. Või siis käsitöö, ehtekauba, kaltsuvaipade ja maalidega ning palju muuga, mida kõike üles loetleda ei jõua.

Selsamal platsil on lastel võimalus töötubades tegutseda ja ka ise oma kohvikukaupa pakkuda, kas on selleks siis arbuusiabi või küüslauguleivad. Ühed noored müüjad olid otsustanud, et nende kohviku tulu läheb koduta loomade varjupaigale.