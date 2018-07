Täna ja homme saab Shell Helix Rally Estonia meelelahutusalal Vabaduse puiesteel katsetada, kuidas on olla autos, mis rullub katusele. Muidugi peavad katsejänesed kinnitama turvavöö, et kõik ohutult mööduks. Briti armee vanemkapral Jason Brigham oli nõus proovima, mis tunne on olla katusele rullunud autos.