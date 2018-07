Leitud kuningboa tervis on väga halb, omanikku otsitakse siiani

Varjupaik kirjutas sotsiaalmeediasse, et kuna mao tervis oli väga halvas seisundis, viibib roomaja praegu Eesti ühe parima spetsialisti käes hoiukodus. Leitud madu saab seal asjakohast hooldust ja ravi, mida ta hädasti vajab. Varjupaigast lisati Tartu Postimehele, et nad loodavad, et mao omanik endast siiski teada annab.

«Head ussikuningad, vaadake oma puurid ja terraariumid nüüd üle, et kelle madu see on – looma saab tagasi Tartu loomade varjupaiga kaudu. Ja muidugi vaadake üle, kas olete ikka teinud endast oleneva, et ussid kindlalt kodus püsiks. Ühele võib ta olla lemmik ning teisele, kes madudega ümber käia ei oska ega tahagi, suur hädaoht.»