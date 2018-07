Uus rallinäitus laseb huvilistel näpud õliseks teha või olla hoopis kaardilugeja

Eesti spordi- ja olümpiamuuseumi juht Siim Randoja rääkis Tartu Postimehele, et temaatika valiti tugevate Eesti rallisõitjate tõttu. «Ralli on hetkel tänu Ott Tänakule erakordselt tugevalt pildis ja spordimuuseumil on roll näidata, et meie ralliajalugu on tegegelikult veelgi sügavam ja põnevam,» ütles Randoja. Ta lisas, et väikese riigi jaoks on kolm WRC pilooti uskumatult oluline saavutus ja eestlased peavad selle üle uhked olema.

Näitusel on uudistamist nii ajaloofännidele kui elamuste otsijatele – atraktsioonidena on väljas rallisimulaator, rattavahetuspunkt ja kaardilugeja tööd imiteeriv lahendus. «Esemetest on ehk kõige enam äramärkimist väärt Tänak/Järveoja karikad, sealhulgas eelmise hooaja kokkuvõtte kolmanda koha karikas,» märkis Randoja.

Lisaks on väljas ajatelg erinevatest kiivritest, alustades viiekümnendate munakiivrist ja lõpetades moodsate FIA nõuetele vastavate WRC taseme kiivritega. «Keldrigaleriis on samaaegselt maailma parima rallifotograafi Jaanus Ree erakordselt lahe fotoväljapanek,» ütles ta.

Kuraatorid kui detektiivid

Kõik ei läinud näituse ettevalmistamisel aga lepase reega. Randoja tõdes, et rallirahvaga on keeruline ühist aega kokku leppida, et esemed muuseumisse toimetada. «Pidevalt ollakse sõidus,» nentis Randoja. Sel põhjusel pidid kuraatorid ka detektiiviametit pidama. «Näiteks Martin Järveoja esemed õnnestus näitusele saada ta isa Toomase abiga, kes meid lõpuks koos Martini endaga soojalt Elvas vastu võtsid,» kirjeldas Randoja.

Mõned eksponaadid jäid siiski näitusele aga saamata. «Me tahaksime väga esemeid Ott Tänaku meeskonnalt, aga ma loodan, et selle väikese vea saame juba nädalavahetuse jooksul korda aetud,» lootis Randoja.

Näpud õliseks

Näitusel saavad külastajad panna end interaktiivselt erinevatesse rollidesse. Näiteks võib tunda end rallisõitjana, saada osa kaardilugeja tööst ja ka näpud õliseks teha, proovides sõbraga võidu autoratast vahetada. «Esimesed katsetused on külastajate poolt tehtud,» ütles Randoja.

Näituse kokkupanekul said nii mõnedki valed muuseumitöötajate eeldused ümber lükatud. Randoja selgitas, et rallimaailm WRC tasemel on küll suurte eelarvetega, aga sellegipoolest on iga kiiver, võistluskombinesoon ja autodetail väga täpselt arvel.