Tartu ülikool avalikustas vastuvõetute nimekirjad

Enne tänast võisid olla ülikooli sissesaamises kindlad need 567 kandidaati, kes olid sisseastumisel täitnud mõne vastuvõtu eritingimuse, näiteks sooritanud kevadel akadeemilise testi vähemalt 65 punktile või saavutanud riiklikul või rahvusvahelisel olümpiaadil väga häid tulemusi. Lisaks on vastu võetud kandidaatide seas 630 gümnaasiumi medaliga lõpetanut.

Tartu ülikooli rektori kohusetäitja professor Tõnu Lehtsaar rõõmustas, et Eesti parim ülikool saab minna uuele õppeaastale vastu taas parimate üliõpilastega.

«Elus on nimekirju, millesse sattumisest pole meil tavaliselt sooja ega külma. On ka nimekirju, kuhu sattumist tuleks vältida. Edunimekirjad on aga need, kus tahame oma nime näha,» mõtiskles Lehtsaar ning saatis värsketele üliõpilastele oma palavad õnnitlused.

Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma tuletab kandidaatidele meelde, et nad suures ülikooli sissesaamise rõõmus õppima tuleku kinnitamist ei unustaks. Ta täpsustas, et õppekoht tuleb sisseastumise infosüsteemis SAIS kinnitada hiljemalt 16. juulil.

«Kui vastuvõtuotsuse saanud kandidaat õppima tulekut tähtajaks ei kinnita, siis pakume vabanenud koha pingereas järgmisele kandidaadile,» lisas Kaldma.

Üliõpilaskandidaadid saavad kontrollida oma vastuvõtuotsuseid ning kohta pingereas SAISi kasutajakontolt. Lisaks tasub üle vaadata SAISi kontole saadetud teated.

«Automaatsed teated avaldustega tehtud toimingute kohta saadetakse ka üliõpilaskandidaadi e-posti aadressile. Kahjuks on igal aastal omajagu juhtumeid, kus kandidaat ei saa vastuvõtuotsust kätte, kuna e-posti aadress SAISis on valesti sisestatud või on teade läinud rämpkirjade hulka,» lisas Kaldma ja selgitas, et kui kandidaat leiab vastuvõtuteate liiga hilja, siis on tõenäoline, et tema õppekoht on pakutud juba järgmisele kandidaadile ja vastuvõtuotsust ennistada ei saa.

Magistri- ja doktoriõppe vastuvõtuotsuseid on tehtud jooksvalt ning tänaseks on vastuvõtuotsuse teada saanuid 2083, kellest 1482 on õppekoha ka vastu võtnud.

Vastuvõtu käigus vabaks jäänud õppekohti täidetakse kõikides õppeastmes kuni 19. augustini.