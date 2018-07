Tartu linnaaedades kasvab lisaks mahetoidule tugev kogukonnatunne

Kõige rohkem aiapidajaid koondab MTÜ Tartu Maheaed, mille alla kuulub Lehe aed Jaamamõisa linnaosa ja Raadi niitude piirialal ning Mõisavahe aed Tartu servas Annelinna külje all. Tartu Maheaia juhatuse liikme Siim Vatalini sõnul on nende aedades kokku ligikaudu 115 aiapidajat.

Karlovas asuvas Aleksandri avatud aias on peenarde vahel väliköögi, võrkkiige ja lõkkekohaga ala, kus saab aega veeta ja üritusi korraldada. Aia ühe eestvedaja ja asutaja Jiří Krejčí sõnul püsib Aleksandri aed korras just tänu kohalikele hoolivatele inimestele ning vahel tundub, et aed elabki seal täiesti oma elu, sest see on kõigile avatud.