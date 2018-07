Anne Luik: mesilaste ja meie endi säästmiseks vajab põllumajandus muutusi

Jäägid on jõudnud ka põhjavette, allikatesse ning sügavamatesse kaevudessegi. Nii Norra kui Sopa allikas tehtud veeseire näitas ülemääraseid glüfosaadijääke. Mõnes põllumajandusmaastikul paikneva talu kaevus leidus herbitsiidide jääke isegi paarkümmend korda piirnormi ületavas koguses. Uuringud kinnitavad, et sellise vee pidev tarbimine põhjustab tervisehädasid.

Korjel mesilastele mõjuvad mõne pestitsiidi nõrk kogus isegi ligimeelitavalt. Niisiis see lausa kutsub hukatusse. Isegi kui otsest pritsimisest tulenevat ohtu saab vältida tarude äraviimisega, on mesilased järgmistel päevadel taas põllutaimedel toitumas, viies saastatud õietolmu ja nektari tarru.

Hukkunud mesilasperede õietolmus ja suiras on avastatud enam kui kümne erineva pestitsiidi – nii umbrohu, taimehaiguste kui putukate vastaste vahendite – esinemine samal ajal. Sealjuures on seda täheldatud ka lubatud piire ületavates kogustes.

Pestitsiidide toime põhjustab mesilasperede nõrgenemist, häirib nende füsioloogilisi talitlusi ja käitumist. See toob kaasa haigusi ning põhjustab lõpuks hukkumise. Mesilasperede hukkumise sagenemine on reaalsus ka Eestis ning pestitsiididel on selles oma roll.

Kõrvuti meemesilasega kannatavad pestitsiidide tõttu suure suremuse ja kahanenud sigivuse all ka paljud teised õitest toituvad putukad, kel on tähtis osa põllukahjurite arvukuse reguleerimises.

Juba 2013. aastal tõdeti ÜRO kaubanduse ja arengu konverentsil, et kestlikkuseks vajab põllumajandus fundamentaalset muutust. «Ärgakem, enne kui on liiga hilja!» öeldi toona.

On tähtis meeles pidada, et põllumajandustootjad ei tooda üksnes saadusi, vaid samavõrra ka elusat toimivat mulda, elurikkust, puhast vett ja õhku. Need looduse hüved on nii tootmise kui meie endi eksistentsiaalsed eeldused.