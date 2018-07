Raatuse tänaval ühiselamu vastas asuv suur auklik asfaltplats on juba aastaid võimaldanud paljudel oma auto kesklinna naabrusesse tasuta parkida. 1. juulil piirati aga suurem osa alast aiaga, et alustada hosteli ehitust. Pärast seda on kitsuke aiaga piiramata riba olnud peaaegu alati ülitihedalt autosid täis.