Elroni juht vastab kriitikale: reisijad kiidavad, meedia laidab

Kuigi iga transporditeenuse pakkuja töös võib esineda aeg-ajalt viivitusi või inimlikke vigu, siis kinnitan, et Elroni meeskond teeb järjepidevalt tööd selle nimel, et pakkuda mugavat ja sõbralikku teenust – see on meie prioriteet.

Oleme uurinud, mida reisijad Elroni juures enim hindavad. Rongi kasuks otsustatakse valdavalt selletõttu, et rongis on vaikne, sõitmine on kiire ja sujuv ning lisaks avarale istekohale on võimalik ka ringi liikuda. Seda kõike ei saa pakkuda auto ega buss.

Väga kõrgelt hinnatakse ka meie teeninduse taset, klientide rahulolu uuringust nähtub, et 91 protsenti klientidest hindavad meie teenindust kiireks, korrektseks ja meeldivaks. See on meie jaoks suur tunnustus, kuid kindlasti püüame teenuse kvaliteeti veelgi arendada.

Rongid on täpsed. 99 protsenti meie reisidest jõuab sihtjaama õigeaegselt, see on rahvusvahelises mõttes väga kõrge tase.

Elron on teinud ennast kättesaadavaks kõikvõimalikes kanalites, kõige operatiivsem rongiinfo on alati leitav meie kodulehelt. Kõikidel soovijatel on võimalik tellida ka teavitusi sõiduplaani muudatuste ja hilinemiste kohta nii e-kirja kui ka sõnumi teel ning jälgida rongide liikumist reaalajas kaardilt. Lisaks saab infot küsida ka tasuta ööpäevaringselt infotelefonilt. Suurima heameelega jagab teavet rongis töötav klienditeenindaja. Ühtlasi edastab ta sõitjate mured õigete inimesteni, et need leiaks hea lahenduse. Operatiivset infot ning Elroniga seotud häid emotsioone leiab ka sotsiaalmeediast, kusjuures nii Elroni töötajad kui reisijad on aktiivseteks sisuloojateks.

Eestis, nagu ka mujal Euroopas on raudtee eest vastutaja ning teenusepakkuja eraldatud. See tähendab, et Eesti Raudtee on raudtee administratsiooni rolli täitev äriühing, kes hoolitseb raudteetaristu arendamise ja korrashoiu, liiklusjuhtimise ning ohutuse eest. Eesti Raudtee peab tagama raudteetaristu sujuva opereerimise, majandamise ja hoolduse ning efektiivse liikluskorralduse.

Elron on ühistranspordiettevõte, mis pakub reisijateveo teenust. See tähendab, et Elronile kuuluvad vaid rongid. Sarnaselt toimib näiteks Nordica, kes pakub lennureise, kuid ega lennujaam seepärast Nordicale kuulu.

Elron ei korralda ega vastuta raudteetaristu, seal hulgas ülesõitude, jaamade, tabloode ja perroonide eest, kuid loomulikult teeme raudtee omanikega tihedat koostööd, et seista reisijate huvide eest ja pakkuda kliendile terviklikku meeldivat teenust.