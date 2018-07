Kunagised Tartu elanikud on vabatahtlike abil kaardile kantud

2017. aasta oktoobris välja hõigatud Tartu 150 aasta taguste elanike andmete arhiiviallikatest kaardile kandmise lõpetasid vabatahtlikud tänavu aprilli alguses. Viimased kolm kuud on andmestikku veel kord üle vaadatud ja vajaduse korral täpsustatud. See töö on samuti lõppemas, annab rahvusarhiiv teada.