Rally Estonialt toodetakse otsepilti enam kui poolesaja kaameraga

Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul on tegu on kõige mahukaima live-produktsiooniga Eestis, mis saab võimalikuks läbi Elisa võrgulahenduste. «Rally Estonia raames on meil kavas teha kaks päeva ülekandeid läbi kuue ülekandejaama ja üle 50 kaamera ning pardakaamera, mis edastavad pilti otse võistleja autost,» märkis Aava.