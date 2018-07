Mesilaste hukkumisele ei näi lõppu tulevat

Millised on mesilastele ohtlikud taimekaitsevahendid ja kuidas need meemeistritele mõjuvad? Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna juhataja Maris Raudsepa sõnul saavad need kasulikud putukad kahjustada eelkõige selle tõttu, et taimekaitsevahendeid kasutatakse valesti. Kõige sagedamini eksitakse keelu vastu pritsida õitsvaid taimi.