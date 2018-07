Minister Mäggi arvates vajab Jõgevamaa uut identiteeti

«Kindlasti ei ole ainult ühte meedet, kuidas seda probleemi lahendada, ning uue sisserände tekitamine on raske. Kõige olulisem on, et kohalikel oleks oma kodukohas huvitav ja tore elada ning seeläbi kinnitaks nad oma juured tugevalt maakonda,» ütles Mäggi.

«Haldusreformi järel vajab Jõgevamaa uut ja tugevat identiteeti ning eeldusi selleks on. Põltsamaal on tugev ajalugu, Mustvee on osa Peipsimaast ning Jõgeval on Eesti kultuuripärl number üks – Oskar Lutsu «Kevadest» tuntud Tootsi koolimaja.»