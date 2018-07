Eelmisel aastal Tartu linnaga liidetud endise Tähtvere valla maadel on soomlasest majaomanik Pertti Lindeman kodutiigi kaldale üles seatud jahikaamera kaudu saanud nautida erakordselt vilgast loodusetendust. Igapäevases suvises vaatemängus löövad ühtviisi agaralt kaasa metskitsed, rebased, kährikud, haigrud, aga ka mitmed teised metsloomad ja -linnud.

Lindeman, kes on Eestis pea kaks kümnendit suvitamas käinud, ei tahtnud oma talukoha täpset asukohta enda ja loomade rahu huvides ajalehes avaldada. Küll aga jagas ta lahkesti pilte, mille kaamera on viimase kuu jooksul jäädvustanud.

«Kaevasin umbes kümme aastat tagasi õunaaia kõrvale väikese tiigi, et oleks koht, kus end saunaõhtutel kasta. Poleks kunagi arvanud, milline elu selle ümber käima läheb. Mõned loomad ja linnud käivad seal joomas, mõned konnadele ja närilistele jahti pidamas. Mõned nagu seisaks lõbu pärast kaamera ees, et selfisid teha. Peaaegu iga päev keegi poseerib, nii ilusad ja armsad,» muheles peremees.

Eriti tihe liikumine on tiigi pervel olnud sel suvel.

Eelmisel aastal ellu viidud haldusreformile viidates pidas Lindeman oluliseks rõhutada, et tema aed on nüüd osa Tartu linnast. «Vaat selline tore linnaelu on meil nüüd!»