Mägiga on ühel nõul Ihastes elavad Lenne Rähn-Kuusik ja tema abikaasa Tanel Kuusik, kes käivad tihti metsatukas perega jalutamas. Ehkki mets on erakätes, on lastel seal oma ronimispuud ning isegi onn. Praegu, mil marjad küpsed, saab sealt metsmaasikaid noppida, rääkis Rähn-Kuusik.