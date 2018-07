Saksofonikuningas sai 70-aastaseks

Lembit Saarsalu on viimased 15 aastat tartlane. Oma oskusi ja kogemusi ei ole ta hoidnud endale, vaid on jaganud neid Heino Elleri muusikakooli rütmimuusika osakonna õpilastele.

Oma aastatest muusikas lühidalt kõneldes nimetas Saarsalu veel kaht – 26 ja 27. Nimelt tegi ta särava debüüdi aastal 1965 Tallinnas rahvusvahelisel džässifestivalil ning on esinenud saksofonistina 26 aastat okupeeritud ja 27 aastat vabas Eestis. Pikaaegseim koostöö seob teda Kurski pianisti Leonid Vintskevitšiga duos Jazz For Two. Nad on kahekesi esinenud maailma eri paigus aastast 1984.