Lavastus tugineb muinasjutule tsaar Saltaanist ja seetõttu on laval esitatavat lugu kindlasti lihtsam jälgida neil, kes algteksti sündmustikku eredamalt mäletavad. Erinevalt muinasjutust algab etendus tsaari matustega ja kogu muinaslugu on laval hoopis algtekstist tuttava kolme naise – tsaarinna, koka ja kangru – meenutus. Laval ei kulge niisiis mitte muinasjutt, vaid lavastus positsioneerib laval toimuva aega, mil muinasjutu sündmused on juba lõppenud.