Kaunid suveilmad on käes ning hobisportlased on pühkinud tolmu kõikvõimalikelt õues harrastatavate spordialade ja vabaajamängude vahenditelt. Kaugele panipaika on peidetud järgmist talve ootama suusad-uisud ja curling’u kivid ning välja on toodud pallid ja kettad ja mida kõike veel.