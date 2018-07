Sellest, kui palju on Eestis seksuaalselt väärkoheldud lapsi enamasti rääkida ei soovita. See pole selline teema, mis õhtusel koosviibimisel jutuks tuleks. Tegelikult peaks see olema teema, millest julgetakse rääkida. Igal aastal väärkoheldakse Eestis poolt tuhandet last. Seda teevad isad, vanaisad, sugulased, tuttavad, vennad ka emad ja teised lapsed. Selleks, et märgata ja aidata, peame olema teadlikud, mis toimub.