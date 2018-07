Uus atlas kajastab uut Eesti haldusjaotust

Uus Eesti teedeatlas on nii uus, et see kajastab Eesti haldusjaotust pärast 2017. aasta haldusreformi. Kaardil on uued haldusüksuste piirid, linna- ja vallavalitsuste ning valla teenuskeskuste asukohad ja kohalike omavalitsuste nimed. Paljude külade muutunud nimed on samuti kaardil.

Kaks trükist kaante vahel

Atlas on mõõtkavas 1:100 000, mis tagab kaartidele hea loetavuse ja kasutusmugavuse. Suvepuhkuste aegu on kodumaad mööda ringisõitjal uuest teedeatlasest võimalik leida huvitavat teavet ümbruse kohta: trükitud on ligi 5000 vaatamisväärsust märgi, täpsema info, aadressi ja koordinaatidega.

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva teema on samuti silmapaistval kohal, näiteks Eesti iseseisvuse sünniga seotud olulised paigad, kokku ligi 300 kohta, ja selle info on kokku pannud Mart Laar. Lisatud on muinsuskaitseameti seiklusmäng "Eesti 100 aaret".

Teedeatlas on ilmunud läbipaistvast plastist kaante vahel, milles on tegelikult kaks trükist: ühes on atlase kaardid ning teises reisijuht koos huviväärsuste nimekirja ja kohanimeindeksiga.

Algallikate ja kasutatud materjalide loetelus on kirjas, et viimased andmed on pärit seisuga 1. mai (riigimaanteede nimekiri) ja 17. mai (looduskaitsealade piirid). Lisaks täpsetele teedekaartidele on teedeatlases kõigi maakonnakeskuste linnakaardid, lisaks Narva kaart.

Trükis koostajad on mõelnud ka nutiseadmete kasutajatele. Nimelt on atlasele lisatud Regio teedeäpi uuendus nutitelefonidele laadimiseks. Kaardiäpp „Eesti teed“ on koostajate sõnul kõige ajakohasem ja pidevalt uuenev Eesti kaart, kus on ka põhjalik info huviväärsuste kohta ja mille aadressiotsing toimib talunime täpsusega. Rakendus töötab ka offline-režiimis.

Baltimaad ühes raamatus

Koostöös Läti suurima kaardikirjastusega Jana Seta on Regio üllitanud albumi mõõtu kõvakaanelise raamatuna Balti riikide atlase. Lisaks teedekaartidele on selles Tallinna, Riia ja Vilniuse ülevaatlikud kaardid ning kaardid 48 suurema linna kohta.