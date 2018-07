Maja renoveerimise käigus tuli välja hunnik kunagi varga saagiks langenud rahakotte

Töömehed andsid ehitustööde käigus leitud rahakotid politseile üle ning nüüd otsib politsei omakorda sotsiaalmeedia vahendusel inimesi, kellele need rahakotid kuulusid.

Lõuna prefektuuri Facebooki lehel on kirjas, et rahakotid peideti sinna ilmselt 2000. aastal või veidi hiljem. «Iga rahakott kõneleb oma loo selle ainulaadsest omanikust – kel rahakoti vahel vanamoeline hiigelsuur juhiluba või roheline haigekassa liikmekaart. Mõnel jällegi enda ja kallima foto, trennipiletid, 1998. aastal soetatud postmark, hunnik õnne toovaid kalasoomuseid ja muud vajaminevat, ühe rahakoti vahel oli ka üks «kergelt» tolmune kondoom,» seisab postituses.

Selge see, et rahakotid ei võtnud ise nõuks ega roninud mööda meeste WC lae alla peitu. Rahakotte varastanud mees võis saada vargustest toona küll mõningase saagi, aga politsei avastas siiski, et ühes rahakotis olnud 10 senti oli kelmil siiski kahe silma vahele jäänud