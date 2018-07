Tartu üks tuiksooni jääb Rally Estonia ajal nädalaks liiklusele suletuks

Poe tänava kohalikele elanikele ja teenindavale transpordile on avatud juurdepääs Ülikooli tänava suunalt. «Poe ja Küüni tänava nurgal olevad tõkked võtame selleks ajaks ära,» sõnas Rally Estonia võistluste juht Silver Kütt.

Viimasel paaril nädalal on Vabaduse puiesteel tavapärasest veidi suurem liiklus, sest hetkel on remondi tõttu suletud Narva maantee Vene ja Mäe tänava vaheline lõik. Silver Kütt selgitas, et Vabaduse puiestee sulgemise ajaks tehakse Narva maanteel lahti üks sõidusuund, kus hakkab tööle kahesuunaline liiklus.