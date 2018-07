Hansalaada letile «sadasid» kosmosekivid

Kivid on üles korjatud maailma eri paigust – nii Hiinast, Brasiiliast, Austraaliast, Taist kui ka Namiibiast ning eriliseks teeb neid asjaolu, et need ei ole pärit Maalt. Jutt käib autentsete meteoriitide tükikestest, mida Tartu Ülikooli füüsika instituudi materjaliteadlane Maido Merisalu ja ta ettevõte Captain Corrosion on otse meteoriidiküttidelt soetanud.

Materjaliteadlane Maido Merisalu hoiab näppude vahel lihvitud meteoriiditükki, mis skaneeriva elektronmikroskoobi alt katseobjekina on läbi käinud. FOTO: Margus Ansu

Meteoriiditükke kasutab ta oma koolitustel ning praktikumidel, et üliõpilastele näidata, kuidas kõrgtehnoloogilise teadusaparatuuriga on võimalik kosmosekividest rohkem teada saada ja nende saladusi paljastada.

Näiteks Austraaliasse kukkunud Mundrabilla meteoriidi tükke on maailmast leitud ligi 24 tonni. Suurim neist on ühtlasi maailma kogukaim ühes tükis leitud meteoriit, kaaludes ligi 10 tonni.

Uuringute väitel kukkus meteoriit Austraaliasse Nullarbori tasandikule suure nurga all ning võrdlemisi madala kiirusega, mis tõenäoliselt aitaski kaasa selle koospüsimisele.

«Vaatamata sellele, et Mundrabilla meteoriidi tükid avastati 1911. aastal, leitakse selle pisemaid osi senini,» kommenteeris Merisalu. «Meteoriit on suure rauasisaldusega ning seetõttu on tema tükid kaetud pruunika rooste kihiga.»

Mundrabilla tükike, mis hansalaadal müügiks, kaalub 19,4 grammi ning kui püüda teda joonlauaga mõõta, siis ühest otsast teise on teda vähem kui kaks sentimeetrit.

Suurim hansapäevadel müüdav meteoriit kaalub aga üle 140 grammi.

Ei ole ohtlikud

Küsimuse peale, kas meteoriidiga kokkupuutumine võiks kätkeda inimesele mingeid ohte, radiatsiooni või midagi muud, vastas Maido Merisalu, et meteoriidid on üsna ohutud ja ükski neist ei sisalda radioaktiivseid elemente.

«Aga ehte valmistamisel peaks näiteks suurema niklisisaldusega meteoriitide puhul mõtlema sellele, et need ei puutuks pidevalt vastu nahka, kuna nikkel on loomult inimesele toksiline ning nahaga kokkupuutudes võivad nikliosakesed tekitada allergiat.»

Küsimuse peale, miks õppejõud oma õppematerjalist loobub, vastas Merisalu, et müükiminevad meteoriidid on laborites üsna põhjalikult läbi uuritud. «Eks igal aastal tuleb leida üliõpilastele praktikumideks midagi uut ja põnevat,» rääkis ta. «Ja ainekursus peab ka õppejõule põnev olema. Ühe ja sama asja uurimine igal aastal ei aita sellele kuidagi kaasa!»

Merisalu usub, et eestlasele on meteoriit põnev ja eksootiline asi. Ka on need ta sõnul müügil taskukohase hinnaga, nii et iga huviline saab soovi korral endale midagi soetada. Hinnad on Merisalu sõnul õiglased ja erilist kasumit ta nende pealt ei lõika. Hinna sisse on arvestatud ka maaletoomise ja müügiga seotud kulud. Tema meteoriidid pärinevad meteoriidiküttidelt, kes kõik on ka rahvusvahelise meteoriidikogujate assotsasiooni IMCA liikmed ning võltskivisid nende hulgas ei ole.

Esimest korda laadal

«Väiksemaid tükke saab 100 euroga ja üks «pirakas» on müügis 500 euroga,» sõnas ta. «Maailmas on meteoriitide kogumine, vahetamine, ostmine ja müümine üsna levinud tegevus. Eestis me veel olulist müügitegevust arendanud ei ole, katsetame esimest korda hansapäevadel.»

Müügil olevate meteoriitide kohta võib pikemalt lugeda Tartu Ülikooli spin-off ettevõtte Captain Corrosion kodulehelt https://captaincorrosion.com/meteoriit/