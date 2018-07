Jõgeva puitmajade tootja saab päikeseelektrijaama

Eesti Energia päikeseelektrilahenduste projektijuht Margus Potisepp ütles, et Valmecole pakutav lahendus on kliendile kasulik, kuna klient ei pea ise keskkonnahoidliku elektritootmise kasutuselevõttu sentigi investeerima. „Samuti kujuneb kliendi jaoks päikesest toodetud elektri hind soodsamaks, kui võrgust ostetav elekter, sest päikesest toodetud elektrile võrgutasu ei lisandu,“ selgitas ta.

Valmeco juht Raul Taul ütles, et Eesti Energia poolt pakutud päikeseelektri lahendus sobib tema ettevõttele hästi. „See on kasulik nii meile kui Eesti Energiale ning tegelikult ka loodusele,“ sõnas ta. Raul Taul lisas, et kuna neil on päikeseelektrijaama rajamiseks vajalik pind olemas ning ka muud tingimused tundusid mõistlikud, siis on tootmisele nii-öelda rohelisema tooni juurdeandmine otstarbekas käik.