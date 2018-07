Ülikooli raamatukogu ees käivad sillutustööd

Tartu ülikooli raamatukogu kommunikatsioonijuht Herdis Olmaru selgitas, et raamatukogu majaesisel platsil tehakse sillutise parandustöid. «Asendatakse need tänavakivid, mis remondi käigus on purunenud,» ütles Olmaru.

Kui sillutise all on vaja teha töid, näiteks maapinda tõsta või tasandada, siis tehakse ka need ära. Majaesise platsiga seotud tööd on valmis juuli lõpuks. Sellel perioodil säilib raamatukogu ees läbipääs jalakäijatele.