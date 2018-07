Festivali veebisaidil on kirjas, et Draama toob 3.–9. septembril Tartusse Eesti teatri nii need lavastused, mis on auhinnatud, nomineeritud ja kiidetud Eesti teatri aastaauhindade žürii, Eesti kultuurkapitali, teatrikriitikute ja publiku poolt, kui ka need, mis on Eesti teatripildis huvitavad ja olulised ning mille tunnustus on alles ees. Tänavuse Draama teatriprogrammi üks osa on Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul teatrisarja «Sajandi lugu» lavastused.