Karel Tilga EMi ettevalmistustest: on läinud üle kivide ja kändude nagu ikka

27. mail Götzises EMi normi täitnud ja isiklikku rekordit parandanud Tilga valmistub Tartus suurvõistluseks. «On läinud üle kivide ja kändude nagu ikka. Väikeseid probleeme on olnud, aga usun, et üldiselt on hästi läinud,» rääkis ta.

Kümnevõistleja peab hea vormi aluseks jooksu ja usub, et jooksust sõltuvad ka teised alad. Tilga sõnul tulevad mitmevõistluse alad tal iseenesest, põhirõhk on sellel, et saada üldine vorm võimalikult heaks.

Mõningaid probleeme on talle põhjustanud seljavalu, mis segab ka treeninguid. Tema treeneri Jaan Tiitsaare sõnul jäetakse ilmselt nii mõnigi mitmevõistluse ala enne EMi trennis proovimata ja keskendutakse kiirjooksule. Tilgat on seljavaluga aidanud ka füsioterapeut Lauri Rannama.

Ma ei ole oma täit potentsiaali ühelgi alal ära kasutanud, rekordeid võib tulla kõikjal, usub Karel Tilga.

Kui just enne 15. juulit keegi Karel Tilga kümnevõistluse 8101 punkti piiri ei ületa, on EMile sõit siiski kindel. «Ainult Janek (Õiglane – toim) võib potentsiaalselt veel minust mööda minna. Ma ei tea, mis seis tal jalavigastusega on, aga kui ta läheb mööda, siis läheb mööda. Pole midagi teha,» sõnas Tilga.

Suurvõistlusel loodab sportlane parandada isiklikku rekordit ja jõuda esikaheksasse. «Ma ei ole oma täit potentsiaali ühelgi alal ära kasutanud, rekordeid võib tulla kõikjal,» usub sportlane. Götzises jäid Tilgal kripeldama kettaheite ja 110 meetri tõkkejooksu tulemused, mida ta loodab kindlasti Berliinis parandada.