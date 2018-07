Meelis Pastak: eks parematelgi vea mõnikord viltu

Usun, et öeldu annab vastused nii mõnelegi minu suhtes kõlanud süüdistusele ja kahtlustele.

Kuna paaris artiklis on sõna võetud Ameerika rahvusliku üliõpilasspordi assotsatsiooni NCAA võimaliku Eestisse kopeerimise teemal, siis pean oma kohuseks siinkohal selgitada neid võrreldamatute võimalustega süsteeme korvpalli vaatenurgast.

NCAA esimeses divisjonis on 351 korvpallimeeskonda. Neist suurim eelarve on Duke’i ülikoolil (Blue Devils). Nende peatreener on Mike Krzyzewski, kelle CVs on kolm olümpiavõitu ja kaks maailmameistri tiitlit USA korvpallimeeskonna peatreeneri ja treeneri rollis!

Ah jaa, eelarve … see on Duke’i ülikooli meeskonnal ligi 19,5 miljonit USA dollarit ühes hooajas. Seda on pea poolteist korda enam kui näiteks Kaunase Žalgirise klubil, mis saavutas tänavu Euroliigas kolmanda koha ja seda ühe väikseima eelarvega Euroopa kõrgemas seltskonnas.

Kui paigutada Tartu ülikooli korvpallimeeskonna eelarve NCAA esimese divisjoni klubide eelarvete 2016/2017 tabelisse, siis platseeruks see 351 seas 336. kohale. Tundub pisut hoomamatu, kas pole? Nagu ka NCAA enda eelarve, mis ulatub üle miljardi dollari aastas. See on peen äri ning kaldun arvama, et mitte kõik selles süsteemis tudeerinud sportlased, poleks suutelised lõpetama Tartu ülikooli.

Infoks veel nii palju, et teatud suurusjärku kuuluvate atleetide puhul saab rääkida lisatuludest peale ametliku stipendiumil. Näiteks Duke’i ülikooli 14 pallivõlurit jagavad omavahel ära üle 700 000 dollarit ühes hooajas. Peatreeneri palk on samal ajal ligi üheksa miljonit dollarit.

Loodan, et meie avalikus arvamusruumis praegu korvpalli ümbritsev õelus ja rumalus leiab peagi piirid ning edaspidine saab olema argumenteeritud ja valdkonda arendav dialoog.

Sealne treeningute süsteem on üles ehitatud profispordi maailmas toimivatel alustel, rääkimata muudest võimalustest, mis sisaldavad stipendiume, absoluutsel tipptasemel treeningutingimusi, meeskondade taustajõudusid, meditsiinilist abi, meedia- ja turundussektorit ja palju muud. Julgen väita, et enamikule Euroopa profimeeskondadele ei ole selliseid võimalusi antud. Niisiis NCAA korvpall ongi oma olemuselt tipptasemel profisport.

Euroopast. Mul on tõtt-öelda isegi hea meel, et Google meid teatud primitiivsusest päästab ning kohe kõikidele küsimustele täpset vastust pakkuda ei suuda. Euroopas on mitu profiklubi, kes mängivad ülikoolide ja tehnikumide nime all ja neid on nii naiskondade kui ka meeskondade hulgas.

Riigiti on tugevaim korvpalliliiga kahtlemata Hispaanias, kus nii FC Barcelona kui Estudiantes Madrid on suhetes ISDE (Instituto Superior de Derecho y Economica) ülikooliga ning UCAM Murcia klubi kannab Catolica De Murcia ülikooli nime oma meeskonna nimetuses.

Samasugust mudelit võib kohata ka Suurbritannia profiliigas, kus leiab ülikoolide nimetusi meeskondade nimedes. Illustreerib seda Worcester Wolvesi korvpalliklubi, mille omanik on Worcesteri ülikool. Brittide 12 klubist kümnel on otsene seos kas suurtoetaja või sponsorsuhte kaudu oma piirkonna ülikooliga.

Eespool toodud näidete puhul ei ole tegemist üliõpilaskorvpalliga, vaid profimeeskondadega, kuhu kuulub mängijaid kogu planeedilt. Üldiselt on ülikoolid profispordi maailmas kõrgelt hinnatud.

Arvan, et laias plaanis oleks profikorvpalliklubi edukas toimimine võimalik meilgi eespool toodud näidetega samasugustel alustel. Linna, ülikooli ja sponsorite toetuse abiga saaks sedasi ka kogukonda ühtsemaks muuta.

Loodan, et meie avalikus arvamusruumis praegu korvpalli ümbritsev õelus ja rumalus leiab peagi piirid ning edaspidine saab olema argumenteeritud ja valdkonda arendav dialoog. Ükskõik, millistes kanalites.