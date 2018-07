Loomade varjupaiga puudel istuvad taas kakupojad

«Siin on ju ikkagi loomade varjupaik, kakutibudel on siin kõrgetel puudel rahulik suureks kasvada,» arvas varjupaiga töötaja Annika Mölder. Kuna kakud teevad pesa kõrgele puulatva ega hakka võra sees silma, pole töötajate sõnul tihtipeale kaku saabumist kohe märgatagi. Alles siis, kui pojad kisama hakkavad, on teada, et sulelised on taas varjupaigas.