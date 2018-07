Minister Sikkut: me ei taha arsti ühe eksimuse pärast eluaegselt karistada

Viimatiste konfliktsete juhtumite puhul, mis ka meediast on läbi käinud, on olnud õhus küsimus, mida me nüüd teeme. Me ei saa igale protseduurile järelevalvet teha. Tervishoiusüsteem peab olema üles ehitatud nii, et see toetab pädevat tööd ja annab patsiendile usalduse süsteemi suhtes.

Pädevuse hindamine ei ole aga ametnike teha. Kolleeg saab hinnata kolleegi. Seega meil peaks olema erialaseltsi tasemel hindamine. Me ei taha arsti ühe eksimuse pärast eluaegselt karistada. Eksimisel on vahel ka objektiivsed põhjused. Kui inimene tahab pädevust tõsta ja edasi töötada, siis tal peab see võimalus olema.

Siin on oluline rääkida usaldusest. Viimasest ajast on Tartu ülikooli kliinikumist tuua kaks värvikat näidet, mis patsientide usaldust riivasid. Esiteks tõstis erakorralise meditsiini osakonna valvearst patsiendi peale väidetavalt ilma põhjuseta häält ja teiseks jäi patsient uuringumasinasse kinni ning see vaikiti ka maha. Kuidas saavad inimesed tervishoiusüsteemi tervikuna usaldada, kui nad ei tea, kuidas ja kas eksimustega tegeletakse?

Olen kindel, et Tartu ülikooli kliinikum ei taha juhtunut unustada. See ei ole tavateadmine, et eksimused juhtuvad meditsiinis, aga patsient saab pöörduda kaebustega terviseametisse ja Sotsiaalministeeriumi kvaliteedikomisjoni. Praegune süüline süsteem lõpeb arsti jaoks kohtuga. Ühtlasi on kohtupraktika näidanud, et asjad lahendatakse kokkuleppemenetluses. Seega on täiesti normaalne, et haiglad hüvitavad kahjusid. See ei oleks patsiendisõbralik, kui probleemidega tuleks tegeleda kohtus.

Meil on olnud pikalt töös plaan luua mittesüüline patsiendikindlustus. Sellega käib kaasas ideaal, et kõik tervishoiutöötajad ise annavad teada, kui tehakse viga. Suund on see, et arsti ei karistata, vaid õpitakse vigadest. Oluline on ka see, et patsient saaks eksimuse puhul kompensatsiooni ilma, et ta peaks kohtutee jalgade alla võtma. Kõigil ei ole kohtusse pöördumiseks raha. Praegune ebavõrdne seis peab muutuma.

Hiljuti käidi välja idee luua 2025. aastaks Põhja-Eesti regionaalhaiglale (PERH) ja Tartu ülikooli kliinikumile ühine residentuur. Kuivõrd tõenäoliseks te peate, et ühel heal päeval on need haiglad tervenisti ühendatud?

Öelda, et käsil on liitmine, on praegu ehk liialdus. Aga võib-olla viib koostöö selleni välja. Ühine residentuuriõpe ja kliiniline teadustöö on tänuväärne idee. Mingit suurt otsust pole haiglate liitmise kohta tehtud, asi on arutelu faasis.

Millisena teie näete maakondlike väikehaiglate funktsiooni tulevikus?

Mõistan neid, kes muretsevad bussiliinide, apteekide, koolide ja nüüd ka sünnitusosakondade püsimajäämise pärast. Usun, et kodu juures peavad olema need teenused, mida läheb tihti vaja, näiteks perearsti vastuvõtt, erakorraline meditsiiniline abi, vereproovi andmise võimalus ja võib-olla ka kardioloogi vastuvõtt. Iga analüüsi pärast Tartusse sõita ei ole realistlik.

Keskmine Eesti naine sünnitab aga alla kahe korra elus. Mina ei taha teha kompromisse ravikvaliteedi osas, mistõttu pean õigeks, et sünnitusabi kui kõrge riskiga teenus on kättesaadav kõrgema etapi haiglates. Seda eelkõige ema ja lapse tervise huvides.

Väiksemates haiglates tuleb kindlasti tagada raseduse jälgimise ja emadushoolduse kättesaadavus. Ka imetamise nõustamist on sageli vaja. Nendele teenustele võiks sünnitusabi asemel rohkem rõhku panna.

Samas ei tohi takistada erialaarstide töötamist maakondades, kuid nad tahavad jätkata tööd maakonnahaiglas. Me ei või panna kätt ette ega öelda, et vot seda teenust me seal ei paku ja ta ei tohi seal töötada.