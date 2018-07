Mustlaskultuurifestivali korraldaja Svetlana Zaikova ütles, et tal on väga kahju inimestest, kes saali ei mahtunud ning jäid ilma sellest tohutust energiast ja paljudest emotsioonidest, mida kontsert pakkus.

«Kirjutame oma kontsertide jaoks projekte, mida kahjuks rahastatakse väga vähe,» ütles ta. «Töö niisuguse sündmuse nimel käis terve aasta. Oleme ise väga tänulikud ERMile, samuti Tartu kultuurkapitalile, Eesti kultuurkapitali Tartumaa eksperdigrupile ning hasartmängumaksu nõukogule, kelle toetuseta poleks me hakkama saanud. Lisaks panime kokku Maljarka kolme esinemise tasu, et kontsert saaks teoks just selliste väliskülaliste osalusel, nagu see oli.»