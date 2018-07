Tõnissoni mälestuspäev kutsub inimesi Raadile ja Peetri kirikusse

Nii need asjaolud kui ka mitu teist põhjust lubavad arvata, et Jaan Tõnissoni ei viidud Eestist ära, vaid ta lasti koos vähemalt kolmeteistkümne teise vangiga 1941. aastal ööl vastu 3. juulit maha. Dokumendid selle kohta puuduvad. Teadmata on ka, kus ta maha lasti ning kus on tema matmispaik.