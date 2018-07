Jõgevamaal Puurmani aleviku südames asuvad lähestikku kaks muinsuskaitse all olevat hoonet, mis erinevad teineteistest nagu öö ja päev. Üks neist on võrratult kaunis lumivalge Puurmani loss ning sellest diagonaalis üle sõidutee asub eelmise sajandi algul valminud kahekorruseline meierei, mille katus on osalt sisse vajunud ning müürid mõrasid täis.