Videoküsitlus: mida arvasid sõitjad tasuta bussisõidu esimesel hommikul

Juuli esimesest päevast kehtib avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavatel Tartu-, Jõgeva-, Valga-, Põlva-, Võru-, Viljandi-, Ida-Viru-, Järva-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaa maakondlikel bussiliinidel piletihind null eurot.

Nulleurose piletihinnaga liine sõitvatel bussidel on silt «Tasuta» või on see sõna kuvatud elektroonilisele tabloole.

AS GoBus on teatanud, et bussi sisenedes tuleb bussijuhile öelda, millisesse peatusesse soovitakse sõita, ning seejärel sõit registreerida ehk valideerida ühiskaart. Kui sõita soovijal pole ühiskaarti ja ta ei soovi seda osta, annab bussijuht sõitjale vastava pileti. Sõidu registreerimata jätmine on võrdne piletita sõiduga, mis on karistatav kuni 10 trahviühikuga.